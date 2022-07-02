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中國逾八成有車家庭 車價為20萬以下

2022-07-02 列印
■中國人口普查首次加入擁有家用汽車的家庭統計。
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國家統計局公佈《中國人口普查年鑒2020》，首次加入擁有家用汽車的家庭統計。截至二○二○年，內地無車家庭戶數佔逾五成八，在擁有汽車的家庭戶中，超過八成的家庭擁有的汽車價值二十萬元人民幣以下，而擁有汽車價值超過一百萬元的家庭，僅為百分之零點二七，其中又以浙江的家庭最多。江蘇和山東兩省擁有汽車的家庭均超過當地家庭戶一半比例。

結果亦顯示，中國的流動人口與二○一○年相比，增長百分之六十九。中國人平均初婚年齡提高至二十八歲。
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