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中國三大航空採購292架空巴

2022-07-04 列印
■南航、國航及東航向歐洲空中巴士採購二百九十二架A320NEO系列飛機，是空巴史上最大定單之一。
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中國三大航空集團，南航、國航及東航周五宣佈，向歐洲空中巴士採購二百九十二架A320NEO系列飛機，總值超過三百七十億美元，是空巴史上最大定單之一。

對於錯失巨額定單，美國波音公司表示失望，指地緣政治分歧繼續制約美國飛機出口，波音對華出售飛機支撐着數以萬計美國人就業，公司會繼續敦促中美政府進行對話。

彭博社認為，這筆定單是中國發出的信號，波音737MAX機型因兩宗墜機事故停飛，加上中美關係日趨緊張，波音的在華業務已經放緩。
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