王毅晤小馬可斯 中菲擬擴大合作

國務委員兼外長王毅昨抵達菲律賓，與菲律賓新任總統小馬可斯會面。小馬可斯事前表示，有信心會面將加強中菲關係，找到辦法解決兩國之間的衝突，包括南海爭端。他指，與北京的關係不僅是只有一個層面，計劃擴大中菲合作關係，推進文化、教育、甚至軍事層面的交流，讓中菲關係正常化。



王毅在與菲律賓外長馬納洛會晤時說，中方高度讚賞小馬可斯最近承諾奉行對華友好政策，高度評價最近的這些聲明，它們向外界發出非常積極的訊號，相信在雙方共同努力下，一定能夠為雙邊關係，開啟一個新的黃金時代。



另外，王毅將在本周到印尼峇里出席二十國集團外長會議，期間會與美國國務卿布林肯會晤，就當前中美關係和重大國際及地區問題交換意見。