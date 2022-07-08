劉翔肖像權案 新東方子公司須賠6000元

這天facebook彈出了當年今日，那天fb上登了我帶團去以色列和約旦旅行的廣告，也不過三年，卻恍如隔世。既然fb提醒，便舊夢重溫，再分享一次。有當時跟這個團一起去旅行的朋友見了，十分感慨，說這樣的好...

2022-07-08