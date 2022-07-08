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劉翔肖像權案 新東方子公司須賠6000元

2022-07-08 列印
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中國男子田徑運動員劉翔起訴新東方子公司侵犯肖像權一案，一審判決該公司須向劉翔書面致歉，並賠償劉翔經濟損失六千元人民幣。判決書指出，新東方前途出國諮詢有限公司未經允許，在微信公眾號「新東方美國中學留學」的文章中使用劉翔的肖像，並附商業宣傳信息，構成對其肖像權的侵害。被告辯稱，在獲知被控侵權事實後立即進行了刪除處理，主觀上並無侵權故意。法院審理認為，被告未經同意在涉案文章中使用劉翔肖像，構成對劉翔肖像權的侵害。涉案文章使用劉翔肖像均係賽場照片，並未對肖像進行醜化、污損，侵權行為，情節輕微。
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