在支持新能源汽車購買使用方面，將研究免徵車輛購置稅政策到期後延期問題，深入開展新能源汽車下鄉活動，促進農村地區新能源汽車消費使用。同時，將加快推進充電設施建設，提高充電使用便利性，及引導充電樁營運企業適當下調充電服務費，降低車輛使用成本。另外，在豐富汽車金融服務方面，當局鼓勵金融機構加大汽車消費信貸支持，有序發展汽車融資租賃，增加汽車金融服務供給。
商務部17部門 多項措施激活汽車消費
在支持新能源汽車購買使用方面，將研究免徵車輛購置稅政策到期後延期問題，深入開展新能源汽車下鄉活動，促進農村地區新能源汽車消費使用。同時，將加快推進充電設施建設，提高充電使用便利性，及引導充電樁營運企業適當下調充電服務費，降低車輛使用成本。另外，在豐富汽車金融服務方面，當局鼓勵金融機構加大汽車消費信貸支持，有序發展汽車融資租賃，增加汽車金融服務供給。
航班熔斷暫緩 業界：有助復飛
新一屆政府上場第七天，快速回應海外港人回來的需求，「手起刀落」暫緩「航班熔斷機制」，昨天生效，並恢復受機制規管而停飛的航班。國泰歡迎新安排，強調將恢復更多航班。有立法會議員認為，暫停熔斷，可以吸引更多...
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任何分歧都不影響兩國關係 王毅：願與菲國開創新「黃金時代」
國務委員兼外長王毅周三與菲律賓新任總統小馬可斯會面。王毅穿上菲律賓國服，與小馬可斯握手。他強調，認同小馬可斯說的任何分歧都不應影響兩國關係。王毅向小馬可斯轉達國家主席習近平的問候，期待兩國元首為雙邊關...
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將留任至選出新首相 約翰遜辭任保守黨黨魁
英國兩名內閣成員辭職後，觸發超過五十名官員相繼離開，令首相約翰遜面臨巨大逼宮壓力。約翰遜昨日正式宣佈辭去保守黨黨魁，表示已經任命一個新內閣，將留任至選出新首相。他表示對離開感到傷心。約翰遜昨日在唐寧街...
2022-07-08
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凱柏峰Ⅰ次輪開售即沽225伙
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ首輪銷售報捷後，昨日推出238伙進行次輪銷售，並即日取得接近沽清成績，經過兩輪銷售後累售463伙，套現近40億元。凱柏峰Ⅰ昨日舉行次輪銷售...
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恒指低開高收漲56點 國泰升3%迎暫緩熔斷
美國聯儲局公佈6月議息會議記錄，當局承諾將繼續大幅加息壓抑高通脹，美股隔晚造好，惟中概股逆市向下，恒指昨低開233點，跌幅曾擴大至近400點，低見21200。港府決定即日起將暫緩個別航線「熔斷機制」，...
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洛城打吡 信「主」得救
周五美職上演洛杉磯打吡，FC洛杉磯主場硬撼洛杉磯銀河。早前以自由身加盟主隊的加里夫巴利，仍未有國際轉會紙和簽證料趕不及披甲，但另一位星級新援基亞連尼可以候命，勢連同隊長卡路士韋拿一前一後撐起球隊，主勝...
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憑《智齒》爭金像獎成頂頭大熱 劉雅瑟有信心首登影后寶座
劉雅瑟憑電影《智齒》已先後奪得「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，令首次獲提名「金像獎」最佳女主角的她，成為頂頭大熱。面對鞏俐、吳君如、周秀娜和王丹妮4位強勁對手，劉雅瑟雖然對她們演...
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李純恩 - 意想不到｜好好過日子
這天facebook彈出了當年今日，那天fb上登了我帶團去以色列和約旦旅行的廣告，也不過三年，卻恍如隔世。既然fb提醒，便舊夢重溫，再分享一次。有當時跟這個團一起去旅行的朋友見了，十分感慨，說這樣的好...
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蔡明紹後上封王 潘頓巴度起孖 羅富全起孖贏到90W
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
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