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商務部17部門 多項措施激活汽車消費

2022-07-08 列印
■商務部等十七個部門印發了《關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，聚焦支持新能源汽車購買使用。
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中國近年大力支持新能源汽車發展。商務部等十七個部門印發了《關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，聚焦支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優化汽車使用環境、豐富汽車金融服務等。

在支持新能源汽車購買使用方面，將研究免徵車輛購置稅政策到期後延期問題，深入開展新能源汽車下鄉活動，促進農村地區新能源汽車消費使用。同時，將加快推進充電設施建設，提高充電使用便利性，及引導充電樁營運企業適當下調充電服務費，降低車輛使用成本。另外，在豐富汽車金融服務方面，當局鼓勵金融機構加大汽車消費信貸支持，有序發展汽車融資租賃，增加汽車金融服務供給。
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