習拜或G20會晤

美國總統拜登周二表示，如果國家主席習近平出席十一月在印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會，他將會與對方會面。兩人曾在七月底通電話，用逾兩小時談及多個敏感話題，包括美國眾議院議長佩洛西訪台一事。



美媒早前報道，習近平年底會出訪東南亞，出席二十國集團峰會和亞太經濟合作組織（APEC）峰會，並安排期間與拜登會面。哈薩克外交部近日透露，習近平會在下周三國事訪問哈薩克，計劃簽署一系列合作協議。如果成行將成為習在疫情後的首次外訪。中方未有證實習近平任何訪問行程。



俄羅斯傳媒報道，習近平下周外訪期間，會出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會，屆時將與俄羅斯總統普京會面。此外，印尼總統佐科維多多早前受訪表示，普京答應會出席二十國集團峰會。