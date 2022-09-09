外交部：美暴露稱霸太空野心

美國國防部近日發佈新版太空政策文件，把太空視為國家軍事力量的優先領域，提出加強外太空軍能力，以及與盟國擴大軍事合作，推動達成負責任外太空行為準則。



中國外交部發言人毛寧（圖）表示，美國長期以來公開把外太空界定為「作戰疆域」，組建外太空軍和外太空司令部，加劇軍事誤判和衝突風險，批評美方新版太空政策文件，把外太空作為國家軍事力量的優先領域，進一步加劇外太空武器化、戰場化趨勢，是對外太空和平與安全的重大挑戰，充份暴露美方在外太空擴軍備戰、稱霸外太空的野心。



毛寧指出，美方應該尊重國際社會的普遍關切，立即停止有損於外太空安全的消極舉動，並承擔起應負的責任，不要阻撓外太空軍控法律文書的談判。