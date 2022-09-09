川地震增至82死 賬災捐款逾1億

截至昨日上午八時，四川甘孜州瀘定縣周一午間發生的六點八級地震，已造成甘孜州及雅安市共八十二人死亡，有三十五人失聯及超過二百七十人受傷。



甘孜州抗震救災指揮部消息指，通過州紅十字會目前已接收六千七百五十筆捐款，總額達四千三百二十九萬元，而通過州慈善總會接收的捐款，則有一萬六千六百一十九筆，總額逾六千四百萬元。賬災捐款金額超過一億。



現時災區仍餘震不斷，由此造成的山體滑坡，引發碎石滾落，使部份道路通行不暢；加上降雨天氣，均增加救援工作的難度。救援人員連日攀山涉水，把受困居民救出，並徒步轉移居民和物資。當局亦出動挖掘機，搶通進出道路。