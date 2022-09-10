逾24市谷樓市 「一人買房全家幫」

內地多個地方政府推出「一人買房全家幫」政策，為樓市去庫存。內媒統計，今年以來已有超過二十四個城市實施這項措施，其中以三、四線城市為主。「一人買房全家幫」是指子女買樓時，可以提取父母住房公積金的帳戶餘額，用於支付首期或者償還房貸，父母亦可作為共同還款人。



業界人士分析指，該措施體現政策調整的靈活性，也呼應支持居民合理住房需求的政策方向，而政策出台主要是由於當前樓市修復進程緩慢，各地因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬來分擔置業人士的經濟壓力，從需求層面修復居民購買力，有助提振市場消費情緒，具一定創新，預計後續一些樓市景氣度不高的城市或跟進此類政策。

