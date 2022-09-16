深圳力爭2025年建成國際金融科技中心

深圳市地方金融監督管理局昨發佈，二二年至二五年金融科技專項發展規劃的公開徵求意見稿。為加快推進國際金融科技中心建設，局方在前期調研基礎上，研究起草了這份稿件，在發展目標上爭取用五年時間完成相關建設。



起草說明指，深圳金融科技發展存在的不足，包括整體佈局尚不均衡，應用場景還待拓展，投融資體及配套支撐系仍需完善，創新監管機制有待健全。



管理局從八個方面明確主要任務，包括推動金融科技機構高水平集聚，促進金融科技特色應用集中湧現，完善金融科技基礎設施載體，支持金融科技技術研發應用，加強金融科技專業人才培養，健全金融科技投融資體系，加強金融科技風險防控，以及擴大金融科技開放合作。