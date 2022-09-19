貴州染疫隔離車翻側27死

貴州省黔南布依族苗族自治州昨凌晨發生大巴翻側事故，造成二十七人死亡，二十人受傷。據報，該大巴是由貴州省會貴陽開出，官方證實是貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。



涉事車輛在十八日凌晨約二時四十分，於黔南州三都至荔波高速三都段翻側。貴州政府向遇難人員表示深切哀悼，強調要求全力搶救傷患，做好遇難人員善後工作和家屬安撫工作。貴州已經成立事故調查組，查明事故原因，並依法嚴肅追究事故責任。



貴陽近期疫情升溫，全市部份區域實施臨時靜態管理，現已封城半個月。民眾批評當局不應半夜三更轉送居民前往外地隔離，司機夜間開長途車也有危險。據悉，轉送居民到省會外的地方隔離是數日前才實施的措施。