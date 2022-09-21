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JW未受男友官司影響心情

2022-09-21 列印
■JW同陳瀅、周嘉洛等一班好友歡聚。
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王灝兒（JW）與富二代男友葉韋彤拍拖五年，感情穩定，偶爾會在網上晒靚相放閃，更已進駐男友豪宅寓所做女主人，之前還陪未來奶奶現身馬場拉頭馬。但近日男友與富商父母遭入稟申請破產，雖然事後JW未有現身回應，但由她日前分享的開工照可見似乎清減了，令粉絲擔心她因男友財政問題而影響心情。

不過日前JW好姊妹陳瀅在社交網分享相約周嘉洛、朱敏瀚、張頴康幾位劇集《痞子殿下》班底好友飯聚的照片，見JW都在場，與一班好拍檔齊展現燦爛笑容，似乎未因男友錢債官司而困擾。
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