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巫啟賢轟李易峰反被翻舊帳

2022-09-21 列印
■巫啟賢同兩個寶貝女感情好好。
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內地男星李易峰早前被爆嫖娼而遭行政拘留，事後資深歌手巫啟賢發文炮轟對方，直指藝人本身的操守三觀墮落，身邊的團隊負有不可推卸的責任，不料此言一出，反被網民翻出他當年的出軌黑歷史，指巫啟賢曾跟模特兒女友劉琦交往7年，卻劈腿搭上現任老婆彭美君，實屬渣男，沒資格批評李易峰。

雖然被翻舊帳，不過巫啟賢現時婚姻幸福，更因培養出22歲的音樂天才女兒巫詠歡而成焦點。在美國伯克利音樂學院畢業的巫詠歡，7歲學鋼琴、15歲同爸爸登台北小巨蛋，曾參加《聲林之王》真人騷，舊年推出歌曲《你是怎麼了》，更不時在社交網晒性感比堅尼相，樣靚聲甜身材正。■李易峰涉嫖娼被行政拘留。
■李易峰涉嫖娼被行政拘留。
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