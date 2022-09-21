■King食鰻魚飯鯁骨，急call救護員幫手。

■今次音樂會受颱風影響延期，但因禍得福。

Dear Jane與C AllStar聯手舉行的音樂會圓滿結束，期間C AllStar成員King（吳崇銘）唱歌時忘詞甩嘴，以Lalala化解尷尬，事後他向觀眾道歉，原來King每次開騷前都要食鰻魚飯，沒想到今次竟被鰻魚骨鯁親，即被隊友On仔取笑：「要救護員出手取魚骨，他甩嘴是創傷後遺症！」雖然不影響唱歌、說話，但King一開口就覺得似有魚骨在喉嚨，表示完騷後會到醫院檢查。今次開騷受颱風影響，由上個月延至大前晚才舉行，但Dear Jane主唱Tim（黃天翱）表示，知道上月有很多樂迷買不到門票，所以要多得颱風「馬鞍」，今次才能加開一場，讓更多觀眾能夠欣賞到。C AllStar釗峰笑言今次八個人夾得很開心、很有默契，On仔更搞笑指着Dear Jane說：「原來你們是萬能插，任何人也合拍，哈哈！」