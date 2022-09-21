Sammi感染屋企人齊齊運動

■Sammi昨日現身癌症基金會活動。

天后鄭秀文（Sammi）昨日出席「香港癌症基金會粉紅革命2022啟動禮」，第四年擔任大使的Sammi表示有親人曾經歷癌症，所以自己都會定時檢查，亦會同老公許志安一齊運動，但不會日日黐住。Sammi透露近日愛上舉鐵，自言有「老鼠仔」，姊姊都受她影響一齊健身、練出肌肉線條，細佬鐘意打乒乓波，媽咪就在家做甩手操，見到家人追求健康都好開心。講到入紙申請明年紅館開騷，Sammi希望可以夏天舉行，笑言怕凍及夏天比較有氣氛，亦希望到時歌迷可以除罩入場，被問點解舊年唔申請今年檔期？她表示一言難盡，待成事後在記者會一次過公佈。