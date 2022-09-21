Summer Girls輪住呻常被性騷擾 35E人妻張嘉欣控訴遭非禮：性感唔代表摸得

身材養眼■「第4代邦民女」Gillian現年29歲，三圍33C、24、35，言談大膽嘅佢堅持做自己。

索「寒流女」■24歲Annabelle三圍34D、23、33，因無懼寒風着低胸衫，獲封「寒流女」綽號。

Cosplay女王■三圍34C、22、34，24歲嘅Bonnie唔止係「Cosplay女王」，仲係車模。

宅男殺手■26歲嘅「宅男殺手」Amber三圍係34D、23、34，身材好澎湃。

妹妹身材■30B、24、33嘅南南細細粒，但原來經已30歲，曾經推出過性感寫真集。

胸群而出■（左起）小影、Baby梓、Hannah、Michelle、Bonnie、Carmen、Yanni、Annabelle胸群而出。

翻版明禎■34C嘅「翻版林明禎」Baby梓年僅21歲，由於外型似足日本妹，社交平台上有3萬多個粉絲。

好似翠如■23歲卓淑貞（Hannah）被網民封為「翻版黃翠如」，曾參加過「亞洲模特兒比賽」。

人氣高企■30歲嘅小影（黃亦禧）人氣高企，個人Youtube頻道有近10萬訂閱。

E Cup人妻■Yanni（右）跟現年30歲，三圍32E、25、35的Michelle都係「E Cup人妻」。

親密戰友■27歲嘅謝嘉雯（Carmen）擁有20年跳舞經驗，亦是瑜伽教練，跟Yanni係親密戰友。

保護自己■Amber（左起）、Annabelle、Bonnie成日被性騷擾，學會保護自己。

開電視主辦嘅水着美女節目《Summer Girls 2022》將於本周日晚九時播出，14位重量cup參賽者「胸」群而出。因為身材好，一班囡囡經常被性騷擾，34C張可盈（Bonnie）試過畀狂徒跟足幾條街；33C伍倩彤（Gillian）就曾被偷影裙底及收到男人下體相；而傳賣性感相月入6位數，好受巴打歡迎的35E人妻張嘉欣（Yanni），自爆不久前被按摩師非禮，報警求助後仍未解決，令她好困擾，Yanni嬲爆控訴：「性感女仔就可以摸？」採訪：方騫平 攝影：錢文坤Summer Girls大部份身材都火辣辣，被網民熱捧，狂讚好高質。當中包括空姐出身，曾參演ViuTV劇集《IT狗》嘅網紅Yanni、34D「寒流女」譚泳銚（Annabelle）及演過《#PTGF出租女友》嘅「宅男殺手」葉俙賢（Amber）；仲有34C「翻版林明禎」馮靖茵（Baby梓）及自爆同大佢20年男友，一日搞3次嘅33C「大膽性女」Gillian和「Cosplay車模」Bonnie等。性感女仔唔代表可隨便侵犯「E奶人妻」Yanni及陳思穎（Michelle）獲老公支持下參加比賽，32E Michelle說：「我嘅老公好後生好開明，接受健康性感，又唔係着情趣內衣。」Yanni認為性感係一種讚美，不過她不忿說：「有啲人對空姐有性幻想，尤其『絲襪狂』，當年已被摸大髀及屁股，到最近去按摩時遭按摩師掂到啲唔應該掂嘅部位，我即時離場話畀老公知，然後報警，但件事處於被動狀態，冇乜嘢可以做到，所以每次講起都好唔開心。」Yanni愈講愈火滾：「大家唔應該覺得性感女仔就可以摸，可以隨便侵犯，幻想同現實行為係要分開，當係真嚟做唔合情理，分唔開要去睇醫生，檢查吓個腦有冇問題？否則我會一拳打落去。」她更強調，唔好標籤身材好嘅女仔着三點式就係賣弄性感，着三點式嘅女仔喺沙灘大有人在。被狂徒跟蹤好彩附近有警車Michelle當年「炒散」時試過喺更衣室被已婚男同事偷窺更衣，最後公司調走該偷窺狂來息事寧人，她因此不忿請辭；至於Amber、Annabelle、Bonnie、Gillian，甚至只得30B嘅南南（鍾曦南）都同樣試過被跟蹤。Bonnie試過被陌生男子由太子跟到旺角中心，追住攞電話及問她：「去唔去party？」搞到要急call朋友喺朗豪坊接她解圍；Annabelle同男友出街都照被狂徒跟蹤，「因為經驗太多，只要一個眼神就feel到發生乜事，所以我唔驚呢啲嘢，反而會勁睥對方。」Amber坐港鐵試過畀人摸patpat及影裙底，「嗰次我追住反拍摸我patpat嘅色狼，然後放相上IG公審佢。」另有次被男子跟蹤返到屋企樓下，好彩附近有警車，她上前跟警員對話而嚇退對方。Gillian及南南喺IG收過男人下體相，但言談大膽嘅Gillian堅持唔會扮淑女，「我都明白亞洲女性枷鎖比較重啲，未必個個可以接受，但我覺得唔需要太驚社會嘅目光，做返自由舒服一面最好，我會努力做好工作去展現真實一面，感恩都有製作團隊畀機會我洗底。」