Summer Girls輪住呻常被性騷擾 35E人妻張嘉欣控訴遭非禮：性感唔代表摸得

採訪：方騫平 攝影：錢文坤
Summer Girls大部份身材都火辣辣，被網民熱捧，狂讚好高質。當中包括空姐出身，曾參演ViuTV劇集《IT狗》嘅網紅Yanni、34D「寒流女」譚泳銚（Annabelle）及演過《#PTGF出租女友》嘅「宅男殺手」葉俙賢（Amber）；仲有34C「翻版林明禎」馮靖茵（Baby梓）及自爆同大佢20年男友，一日搞3次嘅33C「大膽性女」Gillian和「Cosplay車模」Bonnie等。
性感女仔唔代表可隨便侵犯
「E奶人妻」Yanni及陳思穎（Michelle）獲老公支持下參加比賽，32E Michelle說：「我嘅老公好後生好開明，接受健康性感，又唔係着情趣內衣。」Yanni認為性感係一種讚美，不過她不忿說：「有啲人對空姐有性幻想，尤其『絲襪狂』，當年已被摸大髀及屁股，到最近去按摩時遭按摩師掂到啲唔應該掂嘅部位，我即時離場話畀老公知，然後報警，但件事處於被動狀態，冇乜嘢可以做到，所以每次講起都好唔開心。」Yanni愈講愈火滾：「大家唔應該覺得性感女仔就可以摸，可以隨便侵犯，幻想同現實行為係要分開，當係真嚟做唔合情理，分唔開要去睇醫生，檢查吓個腦有冇問題？否則我會一拳打落去。」她更強調，唔好標籤身材好嘅女仔着三點式就係賣弄性感，着三點式嘅女仔喺沙灘大有人在。
被狂徒跟蹤好彩附近有警車
Michelle當年「炒散」時試過喺更衣室被已婚男同事偷窺更衣，最後公司調走該偷窺狂來息事寧人，她因此不忿請辭；至於Amber、Annabelle、Bonnie、Gillian，甚至只得30B嘅南南（鍾曦南）都同樣試過被跟蹤。Bonnie試過被陌生男子由太子跟到旺角中心，追住攞電話及問她：「去唔去party？」搞到要急call朋友喺朗豪坊接她解圍；Annabelle同男友出街都照被狂徒跟蹤，「因為經驗太多，只要一個眼神就feel到發生乜事，所以我唔驚呢啲嘢，反而會勁睥對方。」Amber坐港鐵試過畀人摸patpat及影裙底，「嗰次我追住反拍摸我patpat嘅色狼，然後放相上IG公審佢。」另有次被男子跟蹤返到屋企樓下，好彩附近有警車，她上前跟警員對話而嚇退對方。Gillian及南南喺IG收過男人下體相，但言談大膽嘅Gillian堅持唔會扮淑女，「我都明白亞洲女性枷鎖比較重啲，未必個個可以接受，但我覺得唔需要太驚社會嘅目光，做返自由舒服一面最好，我會努力做好工作去展現真實一面，感恩都有製作團隊畀機會我洗底。」