Jennie出浴照流出 清空私人帳號

■黑客公開疑似Jennie與V跳貼身舞及擁吻的片段。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie連日來被黑客公開多張私密照及片段，日前更被爆出疑似她與BTS成員V在派對攬腰跳貼身舞的片段，以及她的出浴照，有粉絲發現昨日凌晨Jennie清空私人社交帳號的追蹤及粉絲名單，懷疑黑客正是透過此小號偷取她的私人照片。日前黑客爆出V親吻Jennie額頭的照片時，曾寫上「拍攝者是李朱亨（音譯）」，自此其小號的追蹤及粉絲人數均少了一人，有指李朱亨是Jennie和V的朋友，疑似照片流出後，Jennie便和他互相取消關注，因此懷疑正是此人流出她的私密照。