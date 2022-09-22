被野生捕獲Lokman大埔買外賣

■Lokman晚上在大埔放狗。

MIRROR紅館騷因嚴重意外而腰斬，有傳主辦方MakerVille入紙再申請明年7月紅館檔期，但昨日MakerVille否認此報道。至於停工休息的12子，有指將於下月復出，日前就有網民在社交專頁分享「捕獲」楊樂文（Lokman）的照片，見他戴着帽子、眼鏡及口罩，現身大埔廣場食肆門口，邊等外賣邊玩電話，搞笑的是不遠處有隊友Anson Lo（盧瀚霆）的人形廣告牌，正好成為另類「合照」。而晚上再有大埔網民見Lokman放狗，猜測他可能是大埔居民。至於另一位成員王智德（Alton）昨日迎來33歲生日，他在社交網分享藍天照片，配上「藍天白雲總會在」字句，發放正能量。