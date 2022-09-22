Eason紅館跨年騷每人限購4張飛

目前嬰幼兒只可以接種科興疫苗，部份家長等待嬰幼版復必泰，但政府遲遲未能引入。近日政府提出嬰幼兒版復必泰的申請，已獲認可，有望於十月取得供應，屆時家長有多一個選擇，為子女打針。港府日前指，收到認可申請嬰幼兒版復必泰疫苗，將交顧問專家委員會審核及向醫務衛生局局長給予意見。政府專家顧問劉宇隆指，專家委員會在八月已確認科興和復必泰兩款疫苗，可供低至六個月的嬰幼兒接種，故今次程序只須在法定框架下再經政府確認即可。他指，現時瓶頸不在於程序，而是藥廠何時將疫苗付運來港。另外，劉宇隆確認，確診新冠肺炎，病徵十分輕微，並正在家隔離。劉宇隆期望復必泰藥廠於十月開始供貨，以推動幼兒及兒童接種兩針...

2022-09-22