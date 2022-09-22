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Eason紅館跨年騷每人限購4張飛

2022-09-22 列印
■陳奕迅演唱會海報底色由深改淺，增加了綻放的鮮花。
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陳奕迅（Eason）闊別九年、12月將舉行18場紅館跨年騷，為遏止黃牛黨，不設售票處售票，更打破傳統、取消銀行信用卡優先訂購，18場門票將於10月6日起在城市售票網公開發售，每人限買四張，希望歌迷可獲更多機會買到門票。

自2019年取消演唱會後，Eason又因疫情一再延期開騷，今年終於爭到聖誕跨年紅館檔期。世界各地有不同單位邀Eason開騷，但他堅持以香港作為起點，啟動演唱會。演唱會名稱沿用「FEAR AND DREAMS」，Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」
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