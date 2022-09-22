■Louisa雖然淡出Model界，但身材都無走樣。

■女友唔係成程坐，都有貼身陪住畀意見。

■買完鞋再拖住手繼續行街。

■除陪買鞋之外又陪食煙，雖然眼神唔多like。

■何超雲當年帶埋王大業出席生日宴公告戀情。

■王大業好識做，出po賀女友生日。

■《絕種好男人》入面，Louisa（右一）飾演黃浩然一腳踏三船女友之一。

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，近日成為新聞人物，有傳佢答應拍拖7個月，任職消防隊長的圈外男友Douglas求婚，確實結婚日期尚未公佈，而何家人亦一律封口未有回應。2010年曾跟超雲拍拖，有皮草太子爺之稱的王大業（Andy）仍活躍於名人界，跟曾拍戲的Model女友Louisa拍拖3年，之前《頭條日報》就影到女方陪男方試鞋，仲主動遞上酒精搓手液畀男友，好體貼喎。採訪：娛樂組回一回帶先，2010年，何超雲喺已成歷史的珍寶海鮮舫筵開五席慶祝21歲生日，當夜仲拖住大佢九年的王大業現身，高調承認戀情。不過兩人拍拖未夠一年就分手，有傳「死因」是當時賭王覺得佢唔識做人而麻麻哋鍾意佢，所以超雲最終將王大業降回朋友關係，野史嘅嘢真係信不信由你。女友好體貼講返王大業，同Model女友Louisa拍拖3年，感情相當穩定，從男方IG都偶然見到女友蹤影，反而女方IG就極少見到王大業。日前晚上7時，兩人到銅鑼灣利園附近名店睇波鞋，見男方行勻全間舖逐對鞋拎上手睇，女友就坐埋一邊，見男友試鞋又會畀意見，女友坐得耐又會企吓，Andy揀足一個鐘，拎住戰利品離開，一出門口女友即遞上酒精搓手液畀男友，然後再陪男友除口罩食煙，雖然眼神唔多鍾意但無話詐型，呢啲女友可以做老婆啦。