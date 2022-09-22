決賽泳裝環節唔會改動 監警會委員批港姐「少布」 TVB發聲明譴責言論

■琦琦笑言未有時間細睇每一位佳麗。

■琦琦指囡囡任晴佳只會在假日安排工作。

■TVB昨日發表聲明，強烈譴責監警會委員的言論。

■大會評審公益金會長特首夫人李林麗嬋（中）都有出席。

■（右起）甘國亮、陳法蓉、琦琦及楊傳亮BBS太平紳士將擔任「最上鏡小姐」評審。

■何小慧直言有關言論對港姐聲譽有影響。

■14號梁超怡開心媽咪專程由美國回港支持。

■何小慧稱大會將會保護參賽者避免受疫情影響。

■不少佳麗都是睇陳法蓉戲長大。

《2022香港小姐競選》昨日舉行決賽記者會，宣佈由名模琦琦、陳法蓉、周勵淇、甘國亮及楊傳亮BBS太平紳士擔任「最上鏡小姐」評審。而TVB昨日就監警會委員指《港姐》泳裝少布及牽涉兒童色情等言論發表聲明，表示強烈譴責。日前監警會委員余黎青萍出席會議時，突然將矛頭指向港姐比賽，直指泳裝環節「少布到不得了」、「點解要着三點式答問題呢？」昨日TVB就此事發表聲明，強烈譴責相關言論：「刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上虐待兒童、色情及暴力相關議題掛鈎，在公眾場合以監警會委員身份發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。」並保留法律追究權利。《港姐》統籌經理何小慧昨日受訪時，直言有關言論對港姐聲譽有影響：「港姐是50周年的品牌，公司已好快反應去保護。」並表示不會改動決賽泳裝環節：「泳裝環節一向有，亦不是特別性感，上次泳裝露面，我聽到聲音是不夠性感，泳裝每年都有設計，包括時下流行元素。」坦言新聞不會影響港姐士氣。提到評審之一的特首夫人李林麗嬋成為焦點，何小慧指對方身為公益金會長，很開心今次能合作，更透露特首夫人收到邀請時一口答應，因為支持港姐同時亦支持公益金會務。至於曾志偉昨晚錄影節目《嘩鬼無敵獎門人》，自然成為傳媒追訪焦點，不過他就以趕錄節目為由，拒接受訪問。琦琦稱囡囡唔會參選評審之一的琦琦剛從歐洲返港，笑言未有時間細睇19位佳麗，但已影低相片回家點評，更表示應該不會讓囡囡任晴佳參選。至於囡囡出道一事，琦琦說：「是簽了公司，但她自覺首要是讀書，所以只會在假日安排工作。」又指囡囡的將來依然長遠，順其自然，更爆囡囡會主動聯絡身在內地拍戲的爸爸任達華，找不到對方更會投訴，冧到爸爸暈。張靜婷爆粗帖文曝光17號佳麗張靜婷決賽前夕爆出粗口影片，被指15歲已經常在社交網爆粗，她承認是十多年前和同學共用社交帳戶，片中爆粗的不是自己，不擔心負面新聞影響比賽；曾公開有男友的3號佳麗陳瑞菱被形容是大熱之一，她開心表示會全力以赴，還透露當晚媽咪、細佬及親友會到場支持，而對於TVB發聲明回應監警會，陳瑞菱指公司已有行動，她們不會有疑慮，又指港姐是宣揚美麗與智慧，泳裝是美麗與高貴，不會與色情有關；14號梁超怡開心稱媽咪特別從美國返港支持，還帶補品及煲湯讓她補身。