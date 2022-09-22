崔碧珈賀舊愛吳浩康做爸爸

■Ben Sir離巢後收入穩定。

崔碧珈前晚出席電影首映，自言接受唔到血腥及驚嚇片，相反自己拍又沒問題，全身血漿都唔驚。另外，她透露近日會到巴黎出席時裝周活動，被問會否擔心當地治安不太好？崔碧珈笑言早年在英國讀書，去過逾百次巴黎，非常熟悉。至於舊愛吳浩康榮升做爸爸，崔碧珈略帶尷尬表示：「生小朋友要恭喜，最緊要母子平安。」但坦言好耐沒聯絡，不會傳短訊祝賀。同場的歐陽偉豪（Ben Sir）6月約滿TVB已回復自由身，但否認與TVB不歡而散，強調畢業便要下山，自己仍有劇集未推出，有適合工作都會再合作，更透露與之前收入差不多，目前發展網上教育平台，收入穩定。