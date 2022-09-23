黃美棋上《獎門人》唔記得帶後備底褲

黃美棋、阮嘉敏、麥美恩等前晚錄萬聖節播映的《嘩鬼無敵獎門人》，大玩cosplay，黃美棋以《101斑點狗》奸角造型亮相，她在美國讀書時會與同學慶祝萬聖節，「去鬼船玩，好驚，扮鬼的人造型像真度高，加上氣氛令感覺很真，要說服自己是假的。」美棋首次上節目，驚呼忘帶後備底褲，擔心濕身。護士造型的阮嘉敏也首次上節目，笑稱完成人生一項清單。



麥美恩談到與吳若希在新節目《女王的密令》中做導師駁火，她搞笑稱未有機會和解：「因吳若希仍在內地拍劇，事件已上到樂小姐層面，仍未接觸到她呀！是第一次玩到咁盡，因我們要爭仔！」