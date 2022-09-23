亞視花6位數請大律師訴訟 薛影儀普通襲擊罪下月7日高院上訴

■身在大馬嘅阿儀揀咗件黑紗泳衣，玩若隱若現再晒深坑乳溝及超重秤肥腩，「最索經理人」林寶玉都唔夠佢搶鏡。

■形容身材都OK嘅阿儀，對體形愈來愈有自信。

■阿儀堅持日日有跑幾個圈及行樓梯，唔明點解唔瘦喎。

■為怕阿儀喺普通襲擊罪重審前講多錯多，經理人林寶玉喺身邊傍到實。

■事後經理人林寶玉陪阿儀見記者鞠躬致歉。

■去年9月阿儀涉冇戴口罩兼起腳踢街坊被捕。

■因為涉無牌駕駛等4項罪名，阿儀上月初又再被捕，被網友稱為被捕界KOL。

《星島頭條》收到獨家消息，孭住兩單官司的「亞視一姐」薛影儀下月連環「找數」，10月3日就涉嫌無牌駕駛等4項罪名向警署報到；而10月7日再到高等法院，就今年3月22日於屯門法院被判罪成的普通襲擊及違反「口罩令」兩項控罪上訴。上周四，於審訊前夕，已為AMM接新工作的阿儀去咗大馬，自選性感黑紗三點式泳衣上陣，露出深坑乳溝展示一姐實力，見佢喪玩水上活動，睇嚟好想減壓。採訪：方騫平 攝影：譚志光 鳴謝：AMM（大馬）被指係亞視「最後希望」的薛影儀在大馬擁有不錯的吸金能力，即使孭住兩單官司，由清盤的亞視子公司「亞洲電視數碼媒體」過檔到由林文龍揸fit的靚品牌AMM，跳槽後除獲加薪50%，仲有機會進軍東南亞市場，近日阿儀已開始接AMM的工作。阿儀想減肥但唔願郁阿儀出發往大馬前，在「最索經理人」林寶玉陪同下到銅鑼灣為一間私人健身中心拍攝，教練順道幫阿儀設計修身療程。工作人員先為阿儀量度體脂，得出體脂係21.3，較標準最高水平15.6高一截。面對阿儀「哦」、「唔」、「呀」、「唔知呢」、「都係唔講呢啲」等慣性回應生活作息、飲食及運動習慣問題時，激到教練秒速面黑！最後因應阿儀想減肉肉象腿要求，做咗幾個修緊下肢運動，包括舉啞鈴及玩瑜伽波等，但做咗一陣阿儀就嗌攰喇，都係收檔做訪問算了。討厭Fans狂講我愛你對於開始接AMM的首個工作，更獲加薪50%，問到阿儀係咪好開心？強調唔等錢使的她平淡說：「都OK呀！」記者再問她：「咁o依家人工有幾多呀？」阿儀今時唔同往日，醒目仔上身回應：「秘密嘢啦！可能老闆加薪醒我呢。」阿儀唔抗拒過檔AMM後繼續做「亞視一姐」，表示冇所謂，做到就做，她反而最介意被大馬fans狂叫「我愛你」，嬲爆表示唔太高興：「呢啲人講埋啲廢話。」阿儀承諾會小心言行提到下月初要面對兩單官非，據知就普通襲擊及違反「口罩令」兩項控罪，亞視花咗6位數字聘請大律師為阿儀訴訟。阿儀表示：「唔擔心……係嗰個人喺樓下跟住我……」在旁的經理人林寶玉即打斷阿儀講話，「呢啲交晒畀律師處理，暫時畀空間及時間佢消化。」問到公司可有為終極判決做定兩手準備？林寶玉避重就輕說：「公司會作出適當安排，暫時以阿儀健康心理質素行先。如果佢覺得ok，原則上公司唔會放棄阿儀，完全係睇佢意願。」阿儀強調重審前夕壓力唔算大，問到點去放鬆自己時？她繼續耍記者：「唔講呢啲喇。」但經一事長一智，阿儀承諾會變乖，日後更加小心言行，「係呀，我就算去私人活動都會問准公司。」林寶玉透露跟阿儀取得良好溝通，阿儀承諾唔會再闖禍。見阿儀在大馬換上性感黑紗泳衣，於水上樂園玩得好開心，她更膽粗粗玩高空繩索、滑浪等，露出只應天上有的罕見笑容，心情睇嚟真係未受影響。