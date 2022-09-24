古天樂全力培育下一代 電影人製作《明日戰記》動畫版前傳

■古仔坦言往後會全力培養影壇新血。

由古天樂任總監製兼主演的電影《明日戰記》票房已超過6,100萬，古仔前晚現身銅鑼灣某戲院和觀眾分享他小時候受《星球大戰》的啟發，他更透露有個30年計劃，第一個10年製作出《明》，之後的20年會全力培育下一代，讓他們將香港電影再次帶到全世界。古仔表示：「上星期導演去了一個講座，台下有很多學生，有修讀電腦特技課程的，原以為畢業後無出路，佢睇完套戲就覺得未來係有出路。」古仔又宣佈將為《明日戰記》製作動畫版前傳，更率先播放片段讓觀眾欣賞，古仔笑言動畫版的機甲部隊女成員是他的老婆，不過由於他曾表示入場支持《明》的都是他的老婆，所以有女觀眾聞言即說：「你老婆喺度！」古仔笑說：「唔係唔係，戲入面（古仔角色）嗰個呀。」場面搞笑。