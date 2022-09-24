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陳茵媺接陳豪放工甜度爆錶

2022-09-24 列印
■Aimee與老公拍完劇齊齊返屋企。
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陳茵媺（Aimee）最近復出拍攝TVB劇集《羅密歐與祝英台》，她更與老公陳豪相隔10年再次夫妻檔拍劇，在劇中合演情侶，雖然二人一度因細女確診染疫而齊齊停工，幸好囡囡好快康復，兩夫婦亦火速復工。
  Aimee昨日清晨在社交網分享和老公依偎合照，表示一齊收工。Aimee坦言自己上次和老公一齊拍戲收工已經是10年前的事，她更在帖文tag了老公陳豪，笑言要帶他返屋企；Aimee和陳豪於2010年合作拍劇集《心戰》而撻着。
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