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Gigi搞笑狂捽Edan紙板公仔

2022-09-24 列印
■Gigi捽Edan紙板公仔塊面，又表示好掛住佢。
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由鄭中基、吳君如、呂爵安（Edan）及梁詠琪（Gigi）主演的電影《闔家辣》7月開畫，電影上映近兩月，票房已衝破3,300萬元，成績理想。日前電影舉行慶功宴，有份主演的Edan因MIRROR演唱會意外後休假未有露面。在戲中飾演Edan媽媽的Gigi好有心，她在IG限時動態分享在慶功宴的短片，片中見現場擺放了Edan的人型紙板公仔，Gigi對住Edan的紙板公仔狂捽他的面，更嘟嘴扮錫錫，留言寫道「MISS YOU」，相當搞笑。
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