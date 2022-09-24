準老公隨身帶私相簿分享密照 陳煒「上岸」做醫生太太 風騷揀金器

揀龍鳳鈪■煒哥鍾情龍鳳鈪，指手劃腳表現得好有興趣。

小鳥依人■第一段婚姻失敗，煒哥學識變做小鳥依人。

專業意見■店員向兩人提供專業意見。

從旁協助■煒哥用心揀金器，何國鉦從旁提供意見。

高貴奢華■何國鉦為煒哥嫁衣釘上過千粒水晶珍珠，高貴奢華。

3卡鑽戒■煒哥去年48歲生日時，拍拖3年嘅陳醫生用3卡鑽戒成功求婚。

細心女友■兩人拍拖去食飯，煒哥見到男友膊頭有頭皮都會出手掃一掃。

母子情深■新劇《黯夜守護者》中，煒哥跟「俊仔」的母子情令人感動。

優雅氣質■煒哥的性感唯美婚紗照，好有古典優雅氣質。

4年婚姻■首任老公台灣商人顏志行因為生意而忽略煒哥，兩人婚姻只維持了4年。

好事多磨■原先煒哥今年4月中下嫁陳醫生，卻因丁父憂延後婚期。

陳煒將於下周一（26日）與醫生男友陳國強假半島酒店舉行婚禮，未來老公除咗穩重又事業有成外，最重要錫到煒哥燶，將煒哥放喺第一位，令呢位未來陳太好有安全感。之前《星島頭條》就直擊時裝設計師何國鉦（Dorian）陪煒哥揀選出嫁金飾，待嫁新娘煒哥拎住由何國鉦設計的動物環保袋，邊行邊傾偈，快將「上岸」做醫生太太，隔住半條街都feel到準陳太有幾風騷快活！採訪：方騫平48歲的煒哥失婚10年才迎來第二春，就算只係搞一個簡單婚禮，都要搞得好好睇睇，除於五星級酒店內擺酒外，更搵嚟情如兄妹的時裝設計師好友何國鉦，為她一手包辦晚裝禮服、婚宴安排、現場攝影、場地佈置、回禮、化妝造型及鑽飾等，就算揀襯衫金器都要親力親為。對龍鳳鈪最有研究之前《星島頭條》就直擊Dorian陪同煒哥現身尖沙咀一間金舖揀選金飾，雖然當日煒哥以全白色套裝現身，但人逢喜事精神爽，待嫁新娘額角紅粉緋緋，氣色不錯。煒哥心情大靚，沿途跟Dorian雞啄唔斷。到埗後煒哥急不及待於金舖地下行一轉，睇吓有乜心水之選，不過，好快被店員招待往樓上VIP區，兩人喺VIP區逗留半個小時，煒哥落樓後仍然唔捨得走，堅持喺樓下兜多兩個圈，對住鍾情的龍鳳鈪指手劃腳好有研究，Dorian就從旁提供專業意見，煒哥揀咗心頭好後，滿心歡喜離去。陳醫生如熱戀男生去年11月，煒哥的48歲生日，拍拖3年的陳醫生用3卡鑽戒成功求婚。據知，陳醫生視煒哥為女神，生命中最重要的人，據兩人的密友爆料，指陳醫生連隨身攜帶的iPad都放滿跟煒哥的甜蜜合照及婚照，又不時跟身邊朋友開心share，行為如熱戀中的小男生。煒哥原打算今年4月中下嫁陳醫生，卻因丁父憂延後婚期，當時煒哥承受住雙重壓力有啲唔開心，但陳醫生一直陪伴，待她沉澱3個月後，再主動安排未完成的婚事，圓煒哥心事。難怪煒哥承諾與陳醫生婚後50年不變，後者聽到一定甜到係咁笑。