余黎「舞劍」另有所圖？

■港姐着泳衣亮相是半世紀以來的傳統，不明為何會與虐兒扯上關係。

■開電視的《Summer Girls 2022》都是以水着女吸睛。

■余黎青萍的言論認真惹火。

上星期最爆話題，莫過於監警會委員余黎青萍，在童樂居虐兒案會議上，無預警挑起火頭辣無線，批評《香港小姐競選》泳衣問答環節「少布到不得了」，又將虐兒問題，無厘頭歸咎於影視作品色情暴力氾濫。若不是無線強烈譴責，還有人會以為「路過青萍」幫《香港小姐競選》逆向宣傳。睇返余黎的CV一點都不失禮，除了是紅褲子政務官出身，官至教育署署長，又曾為上任特首林鄭月娥擔任競選辦資深顧問。今趟出位失言舉動，絕對以行動證明自身價值，不過刷存在感隨時刷到惹官非。問題係余黎離地離到上太空，明明港姐競選已有近半世紀歷史，且年年都有泳衣問題環節，何故今年突然挑起神經，怒斥三點式「少布」（三點式梗係少布啦嘛）？是她這麼多年從未看過選美節目？還是中了新冠肺炎出現腦霧後遺症？有趣是，早在余黎發出「少布」宣言前，香港開電視推出的《Summer Girls 2022》，掩映間波光浮現，電視熒幕充斥少布過三點式的「泳裝」，余黎卻視若無睹，難免令人懷疑其言論是針對性。泳裝非等同賣弄色情講返余黎一番言論，看似潑婦罵街無傷大雅，但作為前任高官，她的言論確實非常冒犯失儀，首先她借監警之名，發表一番風馬牛不相及的謬論，無疑騎劫了整個監警議會；其次指名道姓羞辱一名上市公司高層，直接影響無線企業形象，有誹謗之嫌。再者她的言詞，無疑假設參選佳麗缺乏獨立思考能力，是任由擺佈的傀儡。其實三點式泳裝環節，是放諸四海選美的傳統，將泳裝等同賣弄色情，是對女性的侮辱。潛台詞是女士因衣着性感而被侵犯，都是咎由自取？再想遠一點，若余黎的邏輯成立，那麼今後發生任何性侵、強姦或風化案，都要算到《香港小姐競選》的頭上，理由當然是那百搭的「少布到不得了」。猶幸余黎只是做了兩年教育署署長，以她這套危險思維，教育制度會被搞垮。余黎事後解釋愈描愈黑後來根據余黎解釋，她的原意其實是希望警方能與電檢部門合作，嚴格檢視影視指引，避免色情暴力氾濫云云。此舉更不合理，無疑推警務人員到絕地，給人一個警權氾濫的口實，甚麼事都管。倒是無線記者厲害，極速搜出余黎黑歷史，原來N年前她還是油麻地民政主任時，曾高調支持無上裝演出，這點可證明她並非來自清朝。因此，有理由相信，余黎真正批判的並非「少布到不得了」，而是應以「無上裝」上陣，這樣才更能展現佳麗的急才與應變能力。陰謀論余黎「舞劍」應該有所指，今屆港姐大會評判團成員或者見端倪。評判團除了一班名媛淑女，還有前立法會議員石禮謙、行會成員梁高美懿，最矚目當然是特首李家超夫人林麗嬋，她以公益金會長身份擔任，算是她成為特首夫人後首份公職任務。答案或可此中尋。 作者：劉星予