王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉身材弗爆，而且作風大膽，經常在網上派福利，深受網民喜愛。近日王麗嘉離港返美國到處遊玩，亦不時分享靚靚性感照片，不過日前王麗嘉於IG晒出疑似在美國約書亞樹國家公園公然便溺的照片，更在照片上寫道：「do not zoom in.（不要放大）」，引起網民討論，就連現役香港滾軸溜冰運動員王蘊妮都留言問她是否在沙漠小便，而照片似乎見到王麗嘉有除褲蹲下的動作，貫徹其大膽作風。