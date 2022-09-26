任睇No.1
  • 27º
  • 79%
  • 2022年9月26日 星期一
熱門： 日本自由行機票李家超入境檢疫iPhone

日報新聞 > 娛樂

王麗嘉疑在公園小解

2022-09-26 列印
■王麗嘉在美國遊玩，日前就晒出疑似在公園小解的照片（圖）。
Previous Next

王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉身材弗爆，而且作風大膽，經常在網上派福利，深受網民喜愛。

近日王麗嘉離港返美國到處遊玩，亦不時分享靚靚性感照片，不過日前王麗嘉於IG晒出疑似在美國約書亞樹國家公園公然便溺的照片，更在照片上寫道：「do not zoom in.（不要放大）」，引起網民討論，就連現役香港滾軸溜冰運動員王蘊妮都留言問她是否在沙漠小便，而照片似乎見到王麗嘉有除褲蹲下的動作，貫徹其大膽作風。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd