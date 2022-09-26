近日王麗嘉離港返美國到處遊玩，亦不時分享靚靚性感照片，不過日前王麗嘉於IG晒出疑似在美國約書亞樹國家公園公然便溺的照片，更在照片上寫道：「do not zoom in.（不要放大）」，引起網民討論，就連現役香港滾軸溜冰運動員王蘊妮都留言問她是否在沙漠小便，而照片似乎見到王麗嘉有除褲蹲下的動作，貫徹其大膽作風。
王麗嘉疑在公園小解
近日王麗嘉離港返美國到處遊玩，亦不時分享靚靚性感照片，不過日前王麗嘉於IG晒出疑似在美國約書亞樹國家公園公然便溺的照片，更在照片上寫道：「do not zoom in.（不要放大）」，引起網民討論，就連現役香港滾軸溜冰運動員王蘊妮都留言問她是否在沙漠小便，而照片似乎見到王麗嘉有除褲蹲下的動作，貫徹其大膽作風。
新娘避如廁中招 擺酒穿紙尿片 疫境婚禮變陣家宴視像敬茶
新冠疫情擾攘近三年，男女共偕連理，也變陣避疫。有婚禮顧問透露，為了防疫，有新人放棄在酒樓大排筵席，小型家居婚宴派對興起。為免長輩中招，新人採用視像敬茶，變零接觸祝賀。更有新娘擔心會在宴會場所中招，擺酒...
2022-09-26
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內地網民：英語難學惟不可缺
有人大代表建議降低英語教學比重，教育部回覆指，對比其他學科，中小學英語教學時數已明顯偏低。不少內地網民認為，這個建議不切實際，雖然英語難學，但佔有主導地位，國家要發展就不可以缺少這個外語能力。對於有全...
2022-09-26
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美韓快軍演北韓先射導彈 南韓譴責挑釁威脅朝鮮半島安全
正值美韓聯合軍演即將開始之際，北韓昨晨在東部海域發射一枚短程彈道導彈。今次是南韓總統尹錫悅五月上台以來，北韓第五次試射導彈。南韓軍方表示，北韓昨日清晨接近七時，於平安北道泰川地區附近，發射一枚短程彈道...
2022-09-26
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晉環現樓示範單位多面睇
一手低開奏效，其他新盤貨尾趁勢應市。路勁與港鐵等發展的黃竹坑站晉環，已獲批入伙紙，快屆現樓，日前進行新一輪銷售，當中139伙以價單形式發售，先到先得，另21伙以招標推。由路勁等合作發展的黃竹坑站上蓋屋...
2022-09-24
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儲局續大手加息陰霾 外圍未止跌 恒指向淡 17600有支持
美國將持續大手加息壓抑通脹的陰霾下，美股三大指數上周五跌不停，杜指跌穿3萬點關。恒指上周五收報17933點，跌214點，失守18000點關，創近11年以來低位。分析指，港股欠缺利好消息，除非內地有提振...
2022-09-26
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長跑之神 再破世績
一六里約熱內盧奧運和二○東京奧運男子馬拉松金牌得主肯亞的傑祖基，周日於柏林馬拉松以2小時1分09秒，將自己四年前於同一賽道創下的舊世界紀錄推前三十秒之多。三十七歲的肯亞馬拉松之王傑祖基，四年前在柏林這...
2022-09-26
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許子萱梁超怡分膺雙料亞季軍 星二代林鈺洧大熱摘后冠
《2022香港小姐競選決賽》相隔12年再在紅館舉行，更邀得現屆特首夫人李林麗嬋擔任大會評判。賽前一直是大熱，三甲呼聲最高的「星二代」8號林鈺洧，以大熱姿態勇奪港姐冠軍，4號許子萱奪得國際親善小姐及亞軍...
2022-09-26
- 一拖十跑勻港九谷戲 鄭伊健籲多留意影壇生力軍
- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
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李一飄 - 放寬社交距離 加快推動復常｜社論
港府上周五宣佈放寬入境檢疫措施至「0+3」，社會氣氛即時活躍起來，反映大部份市民近三年來被「困」在港，現在大有鬆綁的感覺。近兩天旅行社報團情況踴躍，出團數目大增，旅遊業有望擺脫不景氣，業務慢慢好起來。...
2022-09-26
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仲達 - 皇者驕傲博半冷WP｜頭號目標
第七場四班一二○○米。此場「年少有威」上季尾清脆壓倒應超班的「美麗笑聲」，加上可以跑法主動，屬今場四平八穩馬，要攻擊不易。不過此駒擔起半個彩池，令所有馬都變得好分，策略上仍可以博其他馬半冷WP，只要補...
2022-09-25
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