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李施嬅跨界出碟 山聰撐場恨合唱

2022-09-26 列印
■李施嬅舉行人生首個簽唱會，心情大好。
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李施嬅日前以歌手身份現身將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙，為首張個人EP舉行《PopWalk x 李施嬅「相愛萬年」簽唱會》，劇集《金宵大廈》拍檔陳山聰驚喜現身，更自掏腰包買了10張唱片力撐，祝願她下次推出大碟，還要求預半首歌和他合唱。施嬅則透露私下已留了一張編號001的EP送給山聰，被問001為何不留給未婚夫？她笑稱未婚夫鍾意長長久久，所以留了編號999的EP給對方。

施嬅自嘲入行十幾年才出碟，被問是否想同歌手爭飯食？她否認表示：「我拍戲為主，唱歌係興趣，有時間先做，而且唱歌沒錢賺，還要蝕錢。」此外，兩人異口同聲表示想合唱很久，早於拍《金宵大廈》第一輯時已經想合唱，但當時劇已播完。山聰透露正構思一個愛情故事，想找施嬅合作，但笑指施嬅拍開荷里活製作，要她拍自己的戲是卑躬屈膝。■山聰驚喜力撐，同施嬅大班粉絲合照。
■山聰驚喜力撐，同施嬅大班粉絲合照。
■施嬅將編號001的EP留給老友山聰。
■施嬅將編號001的EP留給老友山聰。
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