林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。

■林青霞到中大出席講座。 資料圖片

講座場館外設有小型展覽，當中擺放了不少青霞的珍藏物品如攝影作品、親筆信及人像畫作等。其中一封寫給前線醫護人員「致前線抗疫英雄」的信件，青霞就寫足三晚，她在信內鼓勵一眾醫護外，亦祝願他們能夠早日跟家人團聚、身體健康等，而青霞更在簽名旁附上唇印，相當有愛。除此之外，青霞的親筆繪畫的畫作中除了有金教授的人像外，當然少不了心愛的大、小孫女肖像。