任睇No.1
  • 27º
  • 79%
  • 2022年9月26日 星期一
熱門： 日本自由行機票李家超入境檢疫iPhone

日報新聞 > 娛樂

林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。

2022-09-26 列印
■林青霞的親筆信更附上唇印。
Previous Next

講座場館外設有小型展覽，當中擺放了不少青霞的珍藏物品如攝影作品、親筆信及人像畫作等。其中一封寫給前線醫護人員「致前線抗疫英雄」的信件，青霞就寫足三晚，她在信內鼓勵一眾醫護外，亦祝願他們能夠早日跟家人團聚、身體健康等，而青霞更在簽名旁附上唇印，相當有愛。

除此之外，青霞的親筆繪畫的畫作中除了有金教授的人像外，當然少不了心愛的大、小孫女肖像。■林青霞到中大出席講座。　資料圖片
■林青霞到中大出席講座。　資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd