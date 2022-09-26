許子萱梁超怡分膺雙料亞季軍 星二代林鈺洧大熱摘后冠

■季軍梁超怡笑容甜美，好有親和力。

■許子萱大方得體，率先獲得國際親善小姐，其後更獲亞軍。

■林鈺洧昨晚狀態極佳，終勇奪冠軍。

■陳瑞菱腹部巨疤遮得幾好，並不明顯。

■徐麟半鹹淡廣東話有進步。

■冠軍林鈺洧的父親林俊賢，近年長駐內地工作。

■適逢港姐競選50周年，一眾歷屆港姐前輩同應屆19位佳麗同台演出，場面壯觀。

■黎天王坐「飛機」登場，由一班空姐打扮的佳麗傍實。

■曾志偉重提被批評望實佳麗身材一事，自嘲身高只能望到這位置。

■5號陳婉怡上台時因舞台突然噴彩帶，不幸被打中，雙手掩耳。

《2022香港小姐競選決賽》相隔12年再在紅館舉行，更邀得現屆特首夫人李林麗嬋擔任大會評判。賽前一直是大熱，三甲呼聲最高的「星二代」8號林鈺洧，以大熱姿態勇奪港姐冠軍，4號許子萱奪得國際親善小姐及亞軍，而14號梁超怡就勇奪最上鏡小姐及季軍，13號邢慧敏在佳麗互選中獲友誼小姐。今年是香港小姐競選50周年，除了重返紅館舉行外，更出動多達14人的司儀陣容，包括金牌司儀曾志偉、鄭丹瑞、鄭裕玲、陳百祥等，但當中王賢誌因突然確診而臨時宣佈缺席。鑑於之前MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外，因此TVB對今次港姐決賽製作比以往的大騷更嚴謹，除了舞台兩邊有大型屏幕，台中央上空只有一盞巨型水晶吊燈，沒其他懸吊裝置。歷屆得獎港姐昨晚雲集紅館，更齊集舞台上，與19位候選佳麗一同大匯演，除了初代大師姐朱玲玲，還有王愛倫、陳法蓉、向海嵐、唐麗球、樊亦敏，以及湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、陳曉華、關楓馨等，場面盛大。沒出席的趙雅芝、袁詠儀也有拍片支持。佳麗照穿泳衣答問題賽前被指為內定三甲得主的11號馮嘉敏及15號張光怡，最終連十強也不入；友誼小姐13號邢慧敏同樣未能晉身十強。當初以「爆炸頭」打響名堂的徐麟雖然鄉音未甩，仍順利過關，連同許子萱、林鈺洧、陳銘鳳、梁超怡齊齊進入五強。「星二代」林鈺洧是男星林俊賢的女兒，賽前一直是三甲大熱，她最終以突出表現贏得評判青睞，勇奪冠軍后冠。最上鏡小姐梁超怡成為雙料季軍；國際親善小姐的「學霸」佳麗許子萱，再下一城奪亞軍。雖然早前被監警會委員余黎青萍批評港姐穿泳衣問答環節「少布到不得了」，昨晚十強佳麗依然以比堅尼款式泳衣亮相問答環節。司儀曾志偉被拍檔鄭丹瑞重提遭公開批評望佳麗身材一事來開玩笑，志偉自嘲高度只能望到這個位置，阿旦笑言支持佳麗穿羽絨，但到行出來就要脫掉。許子萱在泳衣問答環節被問到若困升降機想揀誰陪伴時，她揀其中三位大會評判，包括特首夫人李林麗嬋，大讚三人對社會有貢獻，司儀曾志偉即笑指她「擦鞋」。19佳麗為黎明伴舞天王黎明近年甚少在舞台演出，昨晚為港姐決賽擔任表演嘉賓，獻唱新歌《一生幸福》，19位港姐佳麗為天王伴舞。即將開演唱會的草蜢亦有現身港姐決賽舞台，勁歌熱舞炒熱氣氛，為下月紅館演唱會預演。昨晚為港姐決賽演出的還有兩季《聲夢傳奇》學員，炎明熹出場表演時，觀眾席有幾群粉絲舉燈牌支持偶像，大批粉絲歡呼、拍手又大叫口號，十足舉行《聲夢》紅館演唱會。不過在完場時發生小意外，當19位佳麗重上舞台，5號佳麗陳婉怡在上台時因舞台突然噴彩帶，不幸被打中，即時跪低兼雙手掩耳，工作人員即上前帶她返落台。