自認精神分裂容易跳掣 ﻿﻿﻿泳兒獲張敬軒教導點做星﻿﻿﻿﻿﻿

■泳兒再為《聲夢傳奇2》任導師，可惜決賽跟演唱會撞期未能出席。

■泳兒今次《Breaking Live 2022》演唱會，將由暗黑系列唱片班底製作。

■海報睇落有型，原來拍攝時泳兒都幾辛苦。

■新歌《18部半》泳兒都有新嘗試，就係跳舞。

■泳兒開直播時，軒公突然現身鼓勵，令她爆喊。

■泳兒為演唱會有好狀態，會努力調節好作息時間，因之前太夜瞓。

泳兒最近推出新歌《18部半》外，還將於10月2日舉行《Breaking Live 2022》演唱會，為這幾年暗黑曲風作總結。今次演唱會似電影一樣以故事形式呈現，泳兒希望畀到大家耳目一新感覺。提到早前做直播被封為「樂壇社工」的張敬軒搞喊，泳兒笑言有被輔導感覺，更感激師兄不時主動提點教她點樣做星。 採訪：杜杜 攝影：譚志光新歌叫《18部半》，因泳兒已推出過18張唱片，而內容就講她近年性格變化，「我性格上有啲走向精神分裂，我一向畀人感覺好靜，但我唔係咁鍾意靜，可能有啲人覺得我多愁善感，但係我會對好多簡單嘅嘢好雀躍，我好似跳跳哋掣咁，可能每個人都係有呢種分裂喺裏面未爆發出嚟，首歌就係寫呢樣嘢。」演唱會似睇電影創作新歌，泳兒投入度好高，今次製作演唱會更加全情投入，她強調今次演唱會是觀眾以往未必見過的類型，「以往可能會唱一啲好想泳兒唱嘅代表作，但基於我呢幾年有好多唔同經歷寫咗喺呢啲歌裏面，佢哋全部都可以構成一個故事，喺呢個演唱會裏面演繹出嚟，所以呢個演唱會入場就好似睇一部電影咁，唔會係一般大家入場睇演唱會嘅氣氛或者流程，希望同觀眾可以好同步，同呼同吸咁帶住大家個情緒去走，好似一個旅程。」為了宣傳演唱會，泳兒早前開直播跟粉絲分享，張敬軒突然現身，送上鼓勵說話時更搞到她爆喊，令軒公被網民封為「樂壇社工」，她不但認同，仲笑言覺得當日似打了去輔導熱線：「嗰晚都有呢個感覺呀！哈哈！我好眼淺，佢又提返起我呢幾年經歷咗啲乜，我嗰刻又諗起咁辛苦行到呢步，開到個夢寐以求嘅演唱會，佢又一輪嘴咁講，都有被輔導嘅感覺。」泳兒又讚軒公好細心，私底下都有不時提點她，「佢講過自己要最着緊自己嘅嘢，唔可以太過依賴其他人，呢樣嘢都令到我有反省，尤其啱啱出道時真係好依賴，佢教我要主動啲，唔好咁被動，唔係要質疑人哋，而係點樣去表達自己嘅想法。」髮型：Zivyeunghair@leonardo3 化妝：木子維納Vena服裝：AlexanderWang from Harvey Nichols HK 場地：sloth.cafe.hk