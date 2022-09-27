■出爐港姐冠軍林鈺洧陪同主席許濤主持亮燈儀式。

■台慶亮燈儀式的排位，可說是受TVB重視的指標。

■陳瀅（右三）性感現身，立即成為其他藝人眼中的「視後」。

■唐詩詠承認與TVB已約滿，但仍未約樂易玲見面。

■譚詠麟和炎明熹合作翻唱經典主題曲。

■方力申與陳瀅新劇《美麗戰場》為台慶月打頭陣。

■陳山聰和劉佩玥自認是台慶吉祥物。

今年TVB台慶口號是「TVB 55周年攜手創無限」，昨日舉行台慶亮燈儀式，出爐港姐冠軍林鈺洧陪同TVB主席許濤主持亮燈，逾百藝員亮相推介台慶新節目。陳山聰站在頭排藝人正中，凸顯一線小生地位，上位花旦陳瀅性感打扮搶鏡，獲安排企頭排重要位置。今年TVB台慶劇有《美麗戰場》、《下流上車族》、《新四十二章》、《超能使者》，亦會集合多年來觀眾印象深刻的劇集主題曲，輯錄成《經典‧傳承》TVB 55周年大碟，並有特備節目《我們的主題曲》，多位藝員及歌手翻唱經典主題曲，包括譚詠麟和炎明熹合唱。陳瀅超性感搶盡鏡頭昨日TVB高層和全台藝員大合照，汪明荃和曾志偉站在頭排高層正中重要位置，足證地位超然。而陳山聰與盛傳離巢的唐詩詠企正藝員的第一排中間位，袁偉豪、黃翠如、方力申、陳瀅、朱晨麗、丁子朗，龔嘉欣、陳曉華、馮盈盈及出爐港姐齊齊站在藝員第一排。陳瀅一身吊帶露腰晚裝極性感，現場率先看她在台慶劇《美麗戰場》爆喊片段，該劇打頭陣播，她和拍檔方力申很期待。山聰在大合照站在正中位，小生地位鞏固，他卻自嘲是攝位，解釋位置本屬陳豪，但對方要趕返劇組而稍露面就走，未能出席活動。山聰和劉佩玥都擔演兩台慶劇，全個台慶月都見到二人，二人自嘲是台慶吉祥物。唐詩詠親認與TVB已滿約總經理曾志偉昨日心情大好，受訪時直言滿意港姐決賽，他亦指泳衣環節未因輿論而加多或減少布，沿用原來設計，他對於被攻擊是沒所謂，自嘲是人生的高度，一笑置之，覺得今年港姐在歷年來已不算多是非，有人談論才好。冠軍林鈺洧被爆性史，志偉認為每人都有過去，他曾與林俊賢拍戲，讚世姪女很大進步。盛傳將離巢的視后唐詩詠承認與TVB已完約，結束近20年的賓主關係。她表示剛從日本返港，現身是為了支持監製文偉鴻的作品《超能使者》，身為女主角，宣傳也是演員的一份責任。詩詠表示接下來將繼續放假並專注寫作，「現在想完成夢想先，知道大家好支持我，但我未退休呀！（企中間位證明重視你？）關係是幾好，將來可以有不同方式合作。」