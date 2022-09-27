隔住口罩扮咀嘴 48歲陳煒獲老公許諾照顧一生一世

■陳煒與老公戴住口罩見記者，應要求扮咀嘴，十分搞笑。

■一對新人甜蜜展示婚戒。

■陳煒與醫生老公在半島設婚宴，場地佈置簡約高雅。

■一身金飾的陳煒好搶眼。

■陳煒預備了利是派給工作人員。

■左起：黃浩然、江美儀及陳山聰一齊到賀。

■朱晨麗預備了大利是給一對新人。

■姜皓文亦有出席婚宴。

48歲陳煒（煒哥）去年生日宣佈下嫁醫生男友陳國強，兩人昨午於文化中心婚姻登記處簽紙，晚上假半島酒店舉行婚宴。煒哥獲老公承諾會跟大家一樣愛錫她，更會照顧她一生一世。傍晚時分，陳醫生拖着穿低胸婚紗的陳煒受訪，影相期間，煒哥不時出手幫老公整理口罩，手上逾5萬元婚戒極耀眼，婚紗及首飾共約七位數。因戴口罩，一對新人只能扮咀嘴。陳煒表示心情很平靜，指3個月前只想簡單註冊，最初沒打算擺酒，而婚宴以自助餐形式招待50名賓客。問煒哥簽紙時有否感動落淚？她說：「又冇喎！家姐囉，佢幫我做證婚人，我哋始終戴口罩又冇錫，又冇咩特別。（今晚有冇特別儀式？）最主要都係一班好錫我嘅朋友一齊食餐飯。」朋友錫住不設接新娘環節新郎就笑指自己唱歌難聽，所以沒安排表演，但會有愛的宣言，而煒哥聽後即幫口說：「o依家講就冇驚喜。」而新郎亦承諾會跟大家一樣愛錫煒哥，更說：「我會照顧佢一生一世！」不過煒哥即笑說：「我照顧你多啲喎！」她踢爆老公為婚禮減肥，而新郎則承認減了3公斤。煒哥透露婚宴中會換3套衫，全部均由何國鉦操刀。問到是否有接新娘儀式？煒哥說：「冇，啲朋友個個都錫住我，錫埋佢（老公），唔會畀佢太辛苦。」新郎哥就表示想去陽光與海灘蜜月之旅。江美儀讚新郎有擔當江美儀、黃浩然及陳山聰等一齊到賀，問到三人會送甚麼結婚禮物給煒哥，美儀笑指現金最實際，亦已準備4位數的人情，而黃浩然則表示自己「講心又講金」。江美儀大讚新郎對煒哥無微不至，是一個有擔當的男人，但她笑說：「佢哋兩個都咁靜，唔知邊個講嘢。」浩然即笑指：「所以約埋我哋食飯囉，嘈啲嘛。」朱晨麗預備滿意數字的大利是給一對新人，被問是否恨嫁？她表示一切隨緣，若陳醫生給她介紹醫生朋友都好，笑言需要「睇醫生」。昨日煒哥在社交網分享戴龍鳳鈪及金器靚相，並專誠向傳媒送上嫁喜禮餅，分享結婚喜悅。新人更為到場賓客預備獨一無二的香氣紀念品及神秘禮物作回禮。