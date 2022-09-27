任睇No.1
  • 28º
  • 75%
  • 2022年9月27日 星期二
熱門： 英鎊機票陳瑞菱港姐獅子山

日報新聞 > 娛樂

黃子華望將《最後禮物》搬上銀幕

2022-09-27 列印
■黃子華與潘燦良等在後台開香檳慶功。
Previous Next

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，前晚終於迎來第50場，也是最後一場。謝幕時，阿燦依依不捨表示：「我呢世，可能得呢次機會同子華合作，所以好珍惜，子華我會懷念你！」

演出完畢之後，二人在後台與劇組開香檳，提到阿燦話可能呢世人最後一次同子華合作，子華大笑：「點會？我哋大把機會再合作。」有提議不如把《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，阿燦贊成：「o依家有舞台劇試緊喺電影院播，不過未成氣候，我哋可以諗吓。」子華也認同：「我哋都有錄影，可以直接喺戲院播成個舞台劇，等更多人睇到個製作！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd