黃子華望將《最後禮物》搬上銀幕

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，前晚終於迎來第50場，也是最後一場。謝幕時，阿燦依依不捨表示：「我呢世，可能得呢次機會同子華合作，所以好珍惜，子華我會懷念你！」



演出完畢之後，二人在後台與劇組開香檳，提到阿燦話可能呢世人最後一次同子華合作，子華大笑：「點會？我哋大把機會再合作。」有提議不如把《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，阿燦贊成：「o依家有舞台劇試緊喺電影院播，不過未成氣候，我哋可以諗吓。」子華也認同：「我哋都有錄影，可以直接喺戲院播成個舞台劇，等更多人睇到個製作！」