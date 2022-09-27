林青霞歎做大美人好大壓力

林青霞早前到中文大學出席金聖華教授的《談心：與林青霞一起走過的十八年》新書講座及發佈會，兩人在會上分享相識18年的趣事。



金教授透露曾試過有一次與青霞去半島飲下午茶，當時有一個美國華僑認出她，拿了一張20元美金請青霞為他簽名，誰知那張美金又皺又污糟：「林大小姐是完美主義者，怎麼可以這麼髒，於是她在皮包掏出一張新簇簇的港幣50元，然後在上面簽名，送給那個影迷。」



青霞雖然被喻為是大美人，但金教授指對方從來不覺得自己靚，青霞聽後即笑說：「美甚麼美？做美人多辛苦，風華絕代、絕世美人多難呀！多有壓力呀！」