Sammi被《流水落花》角色觸動

電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品《流水落花》，獲選為本屆香港亞洲電影節閉幕電影之一。電影講述鄭秀文（Sammi）與陸駿光飾演一對寄養家庭夫婦，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。



Sammi得知新片入選香港亞洲電影節，更被場刊盛讚為「事業生涯上一次最佳演出」，顯得相當興奮，「我很榮幸參與到《流水落花》，好替導演鼓舞，因為佢第一次有作品面世，就成為電影節閉幕電影，對於新導演嚟講，係美麗嘅開始！」Sammi又表示很喜歡這部電影，因為不刻意煽情，但她被故事同角色深深觸動。