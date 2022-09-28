林鈺洧唔介意「父女檔」吸金

出爐港姐冠軍林鈺洧（Denice）、亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏昨日出席活動，Denice笑言未計奪冠後的禮物總價值，而爸爸林俊賢有傳訊息讚她對答環節表現不錯，但對方長駐大陸，要等放假才可去找他，不介意日後「父女檔」上陣，又指媽咪一直好支持她參選，更爆當年媽咪都有意選港姐，但最後選擇做幕後，笑言會強行為媽咪戴上后冠。



許子萱、梁超怡都經常在社交網晒好身材，子萱指每個人對性感的定義不同，自己沒有貼過比堅尼照片，但對身材有自信，超怡同樣滿意自己身材，但笑指體態及身形仍有進步空間。