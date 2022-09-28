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魏浚笙為爆破戲買保險

2022-09-28 列印
■Jeffrey、德斌拍住出席活動，有講有笑。
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魏浚笙（Jeffrey）、黃德斌昨拍檔出席活動，Jeffrey正和張敬軒合作新戲《超神經械劫案》，他透露由於有爆破及動作場面，自己及公司都買了保險，做足安全措施。講到被軒仔指戲服少布，Jeffrey笑言快到除衫日子，日日操肌兼食得清淡。此外，新劇《百萬同居計劃》即將播出，身為主角的Jeffrey開心又期待，更指有與同劇演員Anson Lo、Edan保持聯絡，他們精神都不錯。

德斌就透露12月將演出十多場舞台劇，角色對白很多，要消化劇本，更為舞台劇推掉一些工作，沒計算損失多少。
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