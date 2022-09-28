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《智齒》獲金馬獎影帝后等14項提名

2022-09-28 列印
■林家棟、劉雅瑟憑《智齒》雙雙提名爭帝后。
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第59屆台灣金馬獎將於11月19日舉行，昨日公布入圍名單，港產片《智齒》獲最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等14項提名，林家棟憑該片火併《罪後真相》的張孝全、《白日青春》的黃秋生、《窄路微塵》的張繼聰、《一家子兒咕咕叫》的游安順，力爭影帝。而憑《智齒》成為三料影后的劉雅瑟則再下一城爭金馬影后，除了強勁對手《燈火闌珊》的張艾嘉、《咒》的蔡亘晏、《花路阿朱媽》的洪慧芳，還有港產片《窄路微塵》的袁澧林。而同是港片生力軍的余香凝亦憑《緣路山旮旯》入圍最佳女配角。

此外，由郭富城、梁朝偉主演，翁子光執導的電影《風再起時》，獲「香港電影製片家協會」董事局推薦，代表香港角逐「第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。■城城、偉仔的《風再起時》將代表香港出戰奧斯卡。
■城城、偉仔的《風再起時》將代表香港出戰奧斯卡。
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