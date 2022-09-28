梁詠琪提名釜山影展女主角

■岑珈其憑《IT狗》入圍釜山電影節爭男配角。

由梁詠琪（Gigi）、潘燦良主演，劉偉恒執導及編劇的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，入圍提名韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項，首演電視劇便角逐「最佳女主角」的Gigi驚喜又感恩，自言有好多不足地方，仍會謙虛地繼續努力；而劉偉恒就提名角逐「最佳故事」，他將會赴韓國出席頒獎典禮。而他07年執導的第一部短片《Mr. Right》亦曾入選釜山影展，今次別具意義。此外，岑珈其亦憑ViuTV劇集《IT狗》入圍，將同《魷魚遊戲》朴海秀爭最佳男配角。