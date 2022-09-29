減肥有成果肚腩消失 劉以達鍾情肉骨湯米線

■童童希望未來男友都要似表哥程人富般風趣。

■三哥姐姐「周姐」好有型格。

■劉以達、童童及程人富大讚三哥姐姐有功架。

■達哥努力減肥已見成效。

■程人富自爆經常與女友叫一碗加底米線兩份吃。

劉以達（達哥）、「小薯茄」成員蔡曉童（童童）、程人富，昨日與三哥姐姐「周姐」出席「譚仔三哥新產品發佈會」，現場達哥跟周姐擺提腿甫士，又品嚐「煳椒肉骨湯米線」，並大讚好味道。達哥昨日大肚腩消失，他透露今年初開始努力跑步已減掉30磅。劉以達說首次來「譚仔三哥米線」吃美食，最初對米線有不好印象，之前去台灣西門町吃米線，見店外排長龍以為好味，因沒有堂食，只好外賣帶回酒店吃，他形容難吃似餿水。今次他來試吃新口味肉骨湯米線，他本身鍾意飲肉骨茶，每次去新加坡一定要吃，但只可食小辣，因食大辣即喊。昨日見達哥大肚腩消失，他說之前因疫情多留在家中叫外賣、食盤菜，食到好肥，去年經歷了人生最肥的演唱會，師傅要為他訂造遮肚腩服裝，當時體重接近200磅。今年初他決定減肥，一來健康問題，其次減磅着衫會好看些，他跟營養師指示減肥，再配合飲食及運動，他買了一部跑步機，積極時每日跑兩次，每次半小時，9個月成功減了30磅，目標希望再減10磅。達哥透露正籌備出書《方丈尋根記~前傳》＋音樂CD限量套裝 ，預計12月初出版，達哥說音樂CD限量套裝有16首歌，一半純音樂，一半是他的歌。童童自認「小辣妹」童童與表哥程人富也表示鍾意吃美食，做節目前很多時會叫「譚仔三哥米線」外賣，兩人都鍾意食酸辣湯底，童童更自認是「小辣妹」，暫時未可挑戰大辣。程人富稱經常與女朋友叫一碗加底米線兩份吃，童童羡慕表哥說：「So sweet！」問她想不想有另一半撐枱腳？童童笑言自己可以吃得晒一碗米線，程人富爆她細個時吃不晒，要他幫口。問他會否介紹男仔給表妹認識？程人富戲言不會，因最好的男仔已被女友佔有，搵不到好過他，還指表妹的擇偶條件以他為標準，童童承認鍾意風趣搞笑一類。