Twins合體在港出席活動 阿嬌成功瘦身迎接新戀情

■Twins透露公司正商討開演唱會的可能性。

■容祖兒與涉鹹豬手男星張翰合作，被粉絲提醒要小心。

Twins近幾年將事業重心轉到內地，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）相隔兩年「合體」回港亮相活動，回復苗條的阿嬌令人眼前一亮，坦言已有心理準備接受新戀情。至於阿Sa在內地工作與男友分隔兩地，問是否「小別勝新婚」感情更好，她甜絲絲說會。昨日Twins出席於中環美容店的開幕儀式，回復苗條的阿嬌身穿吊帶裙亮相展示瘦身成果。近幾年在內地發展，兩人表示已兩年多沒一起在港出席活動。阿嬌自爆花半年時間減去30磅，靠自律減肥，她說：「最辛苦是周圍的人大食，我的組員吳謹言、王心凌好大食，休息便喝咖啡吃朱古力，我惟有忍住。」阿Sa讚阿嬌是十年來最巔峰。問阿嬌瘦了有否多了追求者？她說：「沒有！（是否已有心理準備開始新戀情？）可以嘅。」問阿Sa有否為對方物色男友？阿Sa笑說：「有都一早介紹了，剩返落嚟如果有好條件、個樣唔衰又冇拍拖就知咩事啦。」問阿Sa在北上後如何與男友維繫感情？她說：「又OK喎，他來過一次。（是否小別勝新婚？）都會啩。」問到是否計劃明年開演唱會？Twins表示公司傾談中，若開演唱會的話，公司歌手應會來做嘉賓。會否請張致恆擔任嘉賓？阿Sa直說對方已不是公司旗下。談到對方內地登台演唱Twins經典歌《死性不改》走音遭負評，兩人都不作談論。另外，Twins好姊妹容祖兒早前錄影內地綜藝節目《牧野家族》，與涉性騷擾劇集女主角的內地男星張翰被搭配成一對，在最新一集中，祖兒和張翰狀甚老友，挨近他又搭他膊頭，網民即留言溫提祖兒小心，叫她速逃。