但經過傳媒調查，發覺姜宗賢在2013年至2014年期間曾捲入多宗詐騙案，包括詐騙一集團240萬美元（約1,880萬港元），因此以詐騙和偽造私人文件等罪被起訴，最後被判入獄2年6個月，緩刑3年，還下令進行80小時社會服務令。2016年，姜宗賢再捲入欺詐兩公司1,050萬美元（約8,240萬港元）後銷聲匿跡。據悉姜宗賢未還清債務，更與黑社會關係很好。緋聞曝光後，朴敏英的所屬公司Hook娛樂回應：「朴敏英正在趕拍新劇，因此會遲一點才能確認！」
朴敏英新戀情曝光 男友傳涉詐騙案
但經過傳媒調查，發覺姜宗賢在2013年至2014年期間曾捲入多宗詐騙案，包括詐騙一集團240萬美元（約1,880萬港元），因此以詐騙和偽造私人文件等罪被起訴，最後被判入獄2年6個月，緩刑3年，還下令進行80小時社會服務令。2016年，姜宗賢再捲入欺詐兩公司1,050萬美元（約8,240萬港元）後銷聲匿跡。據悉姜宗賢未還清債務，更與黑社會關係很好。緋聞曝光後，朴敏英的所屬公司Hook娛樂回應：「朴敏英正在趕拍新劇，因此會遲一點才能確認！」
自動交通執法系統試行半年 中環 觀塘掛「天眼」 AI捉違規車輛
不少人抱僥倖心態違例泊車，日後難「偷雞」。運輸署聯同警方在中環及觀塘兩處交通擠塞路段，引入自動交通執法系統，展開半年試驗，設於燈柱的新攝影機，將配合人工智能及自動車牌識別技術，向違泊或違例上落客貨車輛...
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總規模逾1000億人民幣 內地援中小企暫准延繳費
會議指出，穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體，特別是中小微企業、個體工商戶和製造業實際困難，要加大紓困力度。會議宣佈在第四季度，緩繳耕地開墾費、污水處理費等十四項行政事業性收費，規模五百三十多億元；...
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澤連斯基批評鬧劇一場 烏4地區公投支持入俄
烏克蘭四個俄控地區的入俄公投結束，當地的親俄官員宣佈獲壓倒性票數支持併入俄羅斯。國際社會譴責這是一場假公投，烏克蘭總統澤連斯基則批評鬧劇一場。這場入俄公投由地方親俄官員組織，上周五起於烏東自稱獨立的頓...
2022-09-29
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長實207億沽波老道超級豪宅
長實（1113）昨日發出通告，旗下位於中半山超級豪宅項目21 BORRETT ROAD，以約207.66億售予新加坡LC Vision Capital，並預期將帶來63億收益。涉152伙呎價6.2萬長...
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美匯強勢債息見4厘 恒指挫609點逼近萬七關
美國10年期債息觸及4厘，帶動美匯指數走強，人幣兌美元失守7.2算，加上美國聖路易斯聯儲行長布拉德料聯儲局年底加息至4.5厘，拖累港股曾經大插675點，再刷11年低位。恒指全日收市跌609點，收報17...
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巴拉卡斯中央地頭王 借將保「甘」身
阿根廷甲組聯賽第十九位的巴拉卡斯中央，今輪主場挑戰排第五的甘拿斯亞，主隊中鋒施佩華達近期着火，加上年尾借用期滿為爭取留隊，必拚盡爭取士哥。客軍甘拿斯亞狀態低迷兼陷入球荒，實無力打破對手的主場不敗身，直...
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61歲歐瑞偉亡命奔走跳零失手 陳展鵬絕密劇透《黯夜》大結局
陳展鵬孭飛的劇集《黯夜守護者》本周踏入結局篇，好多角色嘅過去或者陰暗面都被揭開。《頭條日報》率先預告大結局劇情，展鵬飾演的「高輝」同歐瑞偉演的「大輝哥」，原來有耐人尋味的特殊關係，最後仲會搞出人命O添...
2022-09-29
- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
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李一飄 - 外圍風高浪急 「撈底」屬高危｜社論
美國聯儲局連番加息，市場預期加息步伐和幅度將會持續，美元轉強已成定局，市場亦預期美元持續強勢，環球資產價格應聲下挫，多種貨幣，包括日圓、英鎊、歐羅等貶值。昨天人民幣兌美元跌穿7.2水平，為金融海嘯以來...
2022-09-29
- 黃麗君 - 香港復常人人有責｜中環High Tea
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- 彭偉新 - 追沽買FI二南方恒指ETF｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 李一飄 - 疏於監管免針紙 當局抵鬧｜社論
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- 陶傑 - 巧妙的蠟燭｜油尖多士
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何澤堯中三元封王 方嘉柏呂健威起孖 葉楚航開齋兼捧盃
昨晚在谷中舉行九月最後一次賽事，葉楚航憑「晉神」開齋，並且奪得香港稅務學會五十周年紀念盃，騎者巴度另贏東廄「終身美麗」。至於騎師王則是何澤堯，他先勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，造就呂健威從練後的頭馬...
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