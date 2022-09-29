朴敏英新戀情曝光 男友傳涉詐騙案

■韓國傳媒拍到男友接送朴敏英出入。

36歲韓國女星朴敏英正趕拍新劇《月水金火木土》，出道多年緋聞不多的她，只公開承認與李敏鎬拍拖，及跟《金秘書為何那樣》的朴敘俊傳過緋聞。昨日朴敏英突被爆已有富豪男友姜宗賢，男方會接送正在學芭蕾舞的她上下課，還把她帶回家吃飯，雙方已見過家長。但經過傳媒調查，發覺姜宗賢在2013年至2014年期間曾捲入多宗詐騙案，包括詐騙一集團240萬美元（約1,880萬港元），因此以詐騙和偽造私人文件等罪被起訴，最後被判入獄2年6個月，緩刑3年，還下令進行80小時社會服務令。2016年，姜宗賢再捲入欺詐兩公司1,050萬美元（約8,240萬港元）後銷聲匿跡。據悉姜宗賢未還清債務，更與黑社會關係很好。緋聞曝光後，朴敏英的所屬公司Hook娛樂回應：「朴敏英正在趕拍新劇，因此會遲一點才能確認！」