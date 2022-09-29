林鈺洧被封「性女港姐」 陳凱琳維護：勿斷章取義

■林鈺洧言行大膽，獲封「性女港姐」。

陳凱琳（Grace）昨日現身中環出席飲品店活動，即場示範沖奶茶。Grace表示有看香港小姐決賽，大讚質素很平均，有學歷兼答問題很有準備。Grace稱自己參賽那年不是在紅館舉行，自認細膽，在紅館大舞台上會感壓力。談到冠軍林鈺洧曾在節目上自爆性史而封為「性女港姐」，Grace覺得每年港姐選舉總有新聞出來，不要被新聞影響佳麗們的努力，應着重她們的優點。Grace又認為對方當時說話或有她的原因和表達，要視乎場合，大家不可在中間抽一句出來去評論。至於季軍梁超怡有紋身，Grace說每個人身體是自己，紋身與否是自己選擇，相信評判也知道。