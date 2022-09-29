Bob以鄭裕玲為目標 望接過千萬廣告

鄭裕玲（Do姐）、林盛斌（Bob）及陸浩明前晚錄影《傳承．狂歡55：全能司儀選拔大賽2022》，Do姐指參加的同事是臥虎藏龍，節目給他們機會發揮，爭取台慶節目兩個司儀席位。



Do姐又稱所有人都是接班人，希望可以薪火相傳，讚參賽的女同事表現不錯。陸浩明笑言與阿Bob有壓力，因有兩位贏出的同事做台慶節目司儀，擔心會被取代。



Bob在台慶亮燈節目當晚抽中金豬錢罌，他說錢罌內是港幣888元，放在牀頭望帶來好運，牀頭已放了不是真金的金元寶，望吸更多金，像Do姐那樣拍過千萬廣告。