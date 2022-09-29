Bob以鄭裕玲為目標 望接過千萬廣告

Do姐又稱所有人都是接班人，希望可以薪火相傳，讚參賽的女同事表現不錯。陸浩明笑言與阿Bob有壓力，因有兩位贏出的同事做台慶節目司儀，擔心會被取代。
Bob在台慶亮燈節目當晚抽中金豬錢罌，他說錢罌內是港幣888元，放在牀頭望帶來好運，牀頭已放了不是真金的金元寶，望吸更多金，像Do姐那樣拍過千萬廣告。
不少人抱僥倖心態違例泊車，日後難「偷雞」。運輸署聯同警方在中環及觀塘兩處交通擠塞路段，引入自動交通執法系統，展開半年試驗，設於燈柱的新攝影機，將配合人工智能及自動車牌識別技術，向違泊或違例上落客貨車輛...
2022-09-29
會議指出，穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體，特別是中小微企業、個體工商戶和製造業實際困難，要加大紓困力度。會議宣佈在第四季度，緩繳耕地開墾費、污水處理費等十四項行政事業性收費，規模五百三十多億元；...
2022-09-29
烏克蘭四個俄控地區的入俄公投結束，當地的親俄官員宣佈獲壓倒性票數支持併入俄羅斯。國際社會譴責這是一場假公投，烏克蘭總統澤連斯基則批評鬧劇一場。這場入俄公投由地方親俄官員組織，上周五起於烏東自稱獨立的頓...
2022-09-29
長實（1113）昨日發出通告，旗下位於中半山超級豪宅項目21 BORRETT ROAD，以約207.66億售予新加坡LC Vision Capital，並預期將帶來63億收益。涉152伙呎價6.2萬長...
2022-09-29
美國10年期債息觸及4厘，帶動美匯指數走強，人幣兌美元失守7.2算，加上美國聖路易斯聯儲行長布拉德料聯儲局年底加息至4.5厘，拖累港股曾經大插675點，再刷11年低位。恒指全日收市跌609點，收報17...
2022-09-29
阿根廷甲組聯賽第十九位的巴拉卡斯中央，今輪主場挑戰排第五的甘拿斯亞，主隊中鋒施佩華達近期着火，加上年尾借用期滿為爭取留隊，必拚盡爭取士哥。客軍甘拿斯亞狀態低迷兼陷入球荒，實無力打破對手的主場不敗身，直...
2022-09-29
陳展鵬孭飛的劇集《黯夜守護者》本周踏入結局篇，好多角色嘅過去或者陰暗面都被揭開。《頭條日報》率先預告大結局劇情，展鵬飾演的「高輝」同歐瑞偉演的「大輝哥」，原來有耐人尋味的特殊關係，最後仲會搞出人命O添...
2022-09-29
美國聯儲局連番加息，市場預期加息步伐和幅度將會持續，美元轉強已成定局，市場亦預期美元持續強勢，環球資產價格應聲下挫，多種貨幣，包括日圓、英鎊、歐羅等貶值。昨天人民幣兌美元跌穿7.2水平，為金融海嘯以來...
2022-09-29
昨晚在谷中舉行九月最後一次賽事，葉楚航憑「晉神」開齋，並且奪得香港稅務學會五十周年紀念盃，騎者巴度另贏東廄「終身美麗」。至於騎師王則是何澤堯，他先勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，造就呂健威從練後的頭馬...
2022-09-29