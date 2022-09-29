61歲歐瑞偉亡命奔走跳零失手 陳展鵬絕密劇透《黯夜》大結局

■展鵬見到歐瑞偉捉住個伙記，即時喝止對方停手。

■展鵬同歐瑞偉一齊見黑幫，仲打晒招呼。

■兩幫人進行毒品交易，相當疊馬。

■車婉婉帶埋大班警察到場，將兩幫人一網打盡。

■歐瑞偉知展鵬係二五仔，即揸槍指住佢。

■拍攝場地雖然在欣澳相當偏僻，但一樣被行山人士發現，見到展鵬即狂影。

陳展鵬孭飛的劇集《黯夜守護者》本周踏入結局篇，好多角色嘅過去或者陰暗面都被揭開。《頭條日報》率先預告大結局劇情，展鵬飾演的「高輝」同歐瑞偉演的「大輝哥」，原來有耐人尋味的特殊關係，最後仲會搞出人命O添！不過展鵬話原來拍攝時都係一嚿雲，直至拍到尾聲先弄清楚同其他對手的關係，但反而覺得咁樣拍攝好有新鮮感，仲覺得特別好玩！採訪：杜杜 攝影：娛樂組《黯夜》有趣嘅地方係觀眾要睇到尾聲，先知各人物的真正關係，不過展鵬自爆原來拍攝時同樣一頭霧水，「呢套劇對我嚟講都幾大突破，因為我拍到最尾嗰集都仲喺度揣摩緊角色，我一路都唔知道大家嘅前身係乜嘢，每個角色與角色之間關係，知道認識對方，但實際關係係點樣，演到18、19集先至穿晒以前我哋係點樣。」難揣摩角色仲好玩連視帝級的展鵬都話角色特別難處理，正正因為有這種挑戰性，反而令他覺得特別好玩，「會覺得好難拿捏，但係呢種難拿捏有時覺得幾好玩，因為角色之前係卧底，好似兩邊都不是人咁。」展鵬唯有用以往冇用過的演繹方法去演，「唔需要知道同其他角色嘅關係，咩原因會喺埋一齊，去到尾flashback先至揭穿，我自己都喜出望外，原來我同佢之前嘅感情係咁樣，同佢嘅過節係咁樣，都幾特別㗎！」圍捕「大佬」內疚一世劇中展鵬其中一段特殊感情關係，肯定跟歐瑞偉有關。本報之前到東涌欣澳探大結局班，只見飾演警察「高輝」的展鵬，竟然拍住演黑幫頭目「大輝哥」的歐瑞偉，一齊同泰國黑幫見面，兩人仲同接頭人打晒招呼，原來正進行毒品交易。不過，好快車婉婉演的「Madam Tong」嚟到，更率領大班警察到場展開大圍捕，呢個時候展鵬即調轉槍頭，歐瑞偉得知展鵬其實係二五仔，即時攞槍指住佢。原來呢場戲講20年前展鵬仲係做卧底時，所跟的黑幫大佬就係歐瑞偉，當年兩人感情相當好，稱兄道弟，不過因為呢次圍捕過程，搞到瑞偉慘死在展鵬槍下，令展鵬一直好內疚，忘記唔到呢件事。