同場加映 61歲歐瑞偉好身手

早前展鵬已跟本報透露，此劇因向90年代致敬，所以自己的動作戲份不多，反而交由一班資深演員負責，繼上次有李成昌同黃栢文「出手」後，今次就輪到武師出身的歐瑞偉上場。瑞偉哥被大批警察追捕，仲發現好兄弟展鵬其實係卧底，加入一齊捉佢。快將61歲的瑞偉哥拍攝逃走戲時，要連續幾次跳欄，仍然表現得瀟灑又輕鬆，這類動作場面，對於「食過夜粥」的他完全零難度。